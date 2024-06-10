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- 夢グループ カラオケ1番 300曲内蔵 YK-3008 (有線サブマイク付き)
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商品詳細
カラオケ１番YK-3008とサブマイクYK-1005のセットです。テレビの外部端子につなぐだけでマイクに内蔵された映像と字幕がテレビ画面に流れます。点数もでます。新品未使用品ですが、内容物確認で一度開封済みです。自宅保管していたので、箱にやや擦れあります。マイク音量調節演奏音調節テンポ調節キー調節連続演奏採点エコー調節楽器変換
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