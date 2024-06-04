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♡新品未使用♡カメリアモチーフ　スワロフスキー風ピアス♡
商品番号 U81696957626
商品名

♡新品未使用♡カメリアモチーフ　スワロフスキー風ピアス♡
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【注】プロフィールをよく読んでからご購入の検討宜しくお願いします。カメリア風の素敵なピアスです♡細かいスワロフスキーがビッチリ入ってます♡まるでダイヤのような気品ある輝きで、本当に可愛いです☆とてもキラキラしてます♡ゴージャスで、派手好きな方にいかがでしょう♡(ちなみに当人も使用していますがかなり目立って可愛いと褒められます♡)同じタイプのリング、ネックレスも出品しております♪撮影の為に1度開封しております(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)お値下げ不可となっております。☆サイズ☆2㎝金属アレルギーのある方はご注意下さい。#カメリア#キラキラ#ゴージャス#シルバー#No.5#ビジュー#リング#ジュエリー#アクセサリーカラー...シルバーカラー···シルバー
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