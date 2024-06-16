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LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン　ダミエ　リベラMM
商品番号 B76879058803
商品名

LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン　ダミエ　リベラMM
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 32,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTON/ルイ・ヴィトン　ダミエ　リベラMMW約34cm×H約20cm×D約20cmハンドル：約30cm開閉式：ファスナー内側：オープンポケットx2生産年　2004製造番号　CA1024付属品　なし京都高島屋LOUISVUITTONで購入使用していた為、スレ、小傷、中に写真ではわかりにくいですがシミあり所々使用感がありますが、見た目は綺麗な状態ですご理解頂ける方にお譲りしますなお、購入前にコメント頂くようお願いします。
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