値下げ【未使用】コーチ 爽やかブルーバック

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商品詳細
爽やかなブルーバックです♪※未使用なんですが、隣に置いていた黄色のカバンの一部が付いてしまいました。※直前までフックにかけてたので、取手部分に型が付いてます（;;）カラー···ブルー柄・デザイン···無地購入価格、、うる覚えですが5万はしました、、
http://narcologia.ru/goods/manufacture428841.html
http://narcologia.ru/goods/pompous691123.html
http://narcologia.ru/goods/tenet508663.html
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