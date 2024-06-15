完売品☆サマンサベガ×マイメロコラボフラッターミニ☆

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サマンサベガ×マイメロディコレクション フラッター（ミニ）9月1ヶ月間の販売限定品すでに完売しています。《以下ホームページより》サマンサベガからマイメロディコレクションが登場。大人気のフラッターシリーズにマイメロディのデザインを落とし込んだアイテム。バッグ本体はイメージカラーであるピンクでキュートな印象に。デザインのポイントとなるリボンの中央にはハート型のビジューがついており、フロント部分に散りばめられたリボンとハートのビジューがキュートなデザイン。細部にまでたっぷりマイメロディのモチーフが落とし込まれたアイテムです。サイドは編み上げ仕様で、360度どこから見ても可愛いデザインに。ショルダーもついているので、２wayでお使い頂けます。素材：合成皮革サイズ：幅23cm/高さ18cm/マチ7cm持ち手上がり11cmショルダー：最長118cmショルダー：最短106cmプレゼント包装しています。新品未使用です。#サマンサベガ#マイメロ#マイメロコラボ#フラッター#サンリオ