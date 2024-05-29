インディヴィ　セオリー　ブラウス　ユナイテッドアローズ　アーバンリサーチ　イエナ

インディヴィ ブラウスクールな柄、お色ですので白ボトムスなどに合わせると素敵です＊オフィスカジュアルなどにもお使いいただけます。■状態 新品未使用■サイズ 05号(Sサイズ)です。 肩幅約42cm身幅約50cm 着丈約52cm ※素人採寸の為ため、多少の誤差はご了承くださいませ。■素材 布部分 ポリエステル96%、ポリウレタン4% 編地部分 レーヨン100%■本体価格 定価7890円#シップス#ユナイテッドアローズ#アーバンリサーチ#ナチュラルビューティーベーシック#グリーンレーベルリラクシング#ナノユニバース#ユニクロ#ジーユー#ザラ#スナイデル#フレイアイディー#ミラオーウェン#リリーブラウン#セオリー#インディヴィ#ブラウス#トゥモローランド#アンタイトル#低身長#小柄#小さいサイズ#Sサイズ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋



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