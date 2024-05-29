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インディヴィ　セオリー　ブラウス　ユナイテッドアローズ　アーバンリサーチ　イエナ
商品番号 S13104836970
商品名

インディヴィ　セオリー　ブラウス　ユナイテッドアローズ　アーバンリサーチ　イエナ
ブランド名 インディヴィ
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インディヴィ　ブラウスクールな柄、お色ですので白ボトムスなどに合わせると素敵です＊オフィスカジュアルなどにもお使いいただけます。■状態　新品未使用■サイズ　05号(Sサイズ)です。　肩幅約42cm身幅約50cm　着丈約52cm　※素人採寸の為ため、多少の誤差はご了承くださいませ。■素材　布部分　ポリエステル96%、ポリウレタン4%　編地部分　レーヨン100%■本体価格　定価7890円#シップス#ユナイテッドアローズ#アーバンリサーチ#ナチュラルビューティーベーシック#グリーンレーベルリラクシング#ナノユニバース#ユニクロ#ジーユー#ザラ#スナイデル#フレイアイディー#ミラオーウェン#リリーブラウン#セオリー#インディヴィ#ブラウス#トゥモローランド#アンタイトル#低身長#小柄#小さいサイズ#Sサイズ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/subtropical204201.html
http://narcologia.ru/goods/composite363354.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial365016.html

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