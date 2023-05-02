新品未使用！花柄　フロッキープリントオーガンジーシースルー　ブラウス　ベージュ

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Fubail / Sustainableフロッキーオーガンシースルーブラウス



3ページ目 - スナイデル(SNIDEL) オーガンジー シャツ/ブラウス ...



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女性らしいで華やかなフリルブラウスです。ブラックのフロッキープリントで高級感があります。ボウタイリボンはトレンドを取り入れたななめ前ボウタイ。品の良いシアー感と光沢を持つオーガンジー素材。ボトムスにインしてすっきりとまとめるとバランスが取りやすく、パンツともスカートとも相性よいです！結婚式やパーティなどにはもちろんデートや女子会にも♪スナイデル好きさんにも♪【カラー】ベージュ【素材】ポリエステル【伸縮性】無【裏地】有【ポケット】無【サイズ】フリーサイズ着丈 60㎝肩幅 30㎝袖丈 60㎝身幅 50㎝※多少の誤差があるかと思いますが予め御承知の上御購入をお願い致します。■海外インポート品の為、日本製より縫製・仕様が甘い為、製造時の小さなキズやよごれ、ほつれなどががある場合がございます。ご理解のいただいた上、ご購入くださいませ。■他のサイトでも出品中のためページを削除する場合がございます。■コメントのやり取り中でも、先に購入した方を優先させていただきます。■梱包は送料を抑えるため、小さく畳んで発送させていただきます。よろしくお願い致します(^-^)カラー···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋、冬