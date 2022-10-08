CLOTH\u0026CROSS ハグオーワー　雅姫さん　トップス　クロスアンドクロス

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これからの季節にいかがでしょうか^o^☆着丈 前 約55センチ着丈 後 約63センチ素人採寸です。CLOTH\u0026CROSSハグオーワー 雅姫さん トップス クロスアンドクロステイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ベージュ袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)、レーヨン