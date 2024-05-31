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大きいサイズ レディース 春 夏 トップス　フリル　ドット柄　新品 半袖
商品番号 O74997982312
商品名

大きいサイズ レディース 春 夏 トップス　フリル　ドット柄　新品 半袖
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,792 円
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商品詳細

大きいサイズレディース春夏トップス　フリル　ドット柄　新品半袖【L】バスト約96cm丈約64cm肩幅約39.5cm袖丈約27cm【XL】バスト約102cm丈約65cm肩幅約41cm袖丈約28cm【XXL】バスト約108cm丈約66cm肩幅約42.5cm袖丈約29cm【3XL】バスト約114cm丈約67cm肩幅約44cm袖丈約30cm【4XL】バスト約120cm丈約68cm肩幅約45.5cm袖丈約31cm※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございます・・・・・・・■■レディスマタニティ婦人服ゆったりトレンドLL3L4L583Lフリーサイズ韓国古着新作おおきいさいずぽっちゃり可愛い新品送料込み原宿#離島沖縄でも追加料金は不要ですレディース大きいサイズレディース送料無料#大きいサイズ春物夏物秋ゆったり#オーバーサイズ【五二〇】#schmnf239027
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