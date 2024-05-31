柄長袖レディースシャツ39000円のお品

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ブランド名 フローレンスサイズ38丈約75センチ 肩幅約50センチ 胸囲約55センチ絹90%毛10%39000円値札がそのままついています。ベージュ色に黒のアニマル柄が印象的なスタイリッシュなブラウスです。アニマル柄ですが、4種類の柄を縦にデザインされ上品な仕上がりになっています。新品未使用ですが、家保管のことご理解頂ける方にご購入お願い致します。他にレナランゲLeonardエスカーダ等出品させて頂いております。複数ご購入頂けますと更にお安くさせて頂きます。テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···総柄素材···シルク