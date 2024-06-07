レディース 長袖シャツ

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レディースのトップス。プリント柄の長袖シャツです。サイズは『S』綿100%日本製です。新品・未着用です。プリント柄は女性の横顔が描かれています。(3枚目の写真など)アップで撮影した写真は色調が違って見えます(10枚目の写真)が、シャツのイメージとしては1・2枚目の写真の色調と考えてください。大人っぽい色調とデザインです。小柄でオシャレな方にいかがでしょうか。発送の際は、小さくたたんで送りますのでご了承ください。テイスト・シーン...大人可愛い,カジュアル