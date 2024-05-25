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yori フリルサロペット 36\u0026スカラップブラウス　セット
商品番号 O22993891307
商品名

yori フリルサロペット 36\u0026スカラップブラウス　セット
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 22,493 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022AWで受注販売会に参加して購入しましたが、可愛すぎて着る機会がないため泣く泣く出品させていただきます。今からの時期にオススメですホームページでもこの合わせが気に入ってセットで買いましたがセット販売とさせていただきます。新品でタグ付きです。フリルサロペット定価29700円スカラップブラウス　定価26400円合計56300円のお品です#yori#フリルサロペット#スカラップブラウス袖丈···長袖カラー···ベージュ季節感···秋季節感···夏、秋季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/competitive934481.html
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