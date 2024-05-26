クロコダイル L字 ファスナー 財布 長財布 ウォレット スリム 金運 ベージュ

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お財布って使いやすさも大事ですよね。そこで、18mmとスリムなデザインを採用し、バッグにも収まりやすくしました。モダンなスタイルを追求しつつ、使い勝手も重視したお財布となっております。さらに、コインケースをファスナーレスにすることで、財布のスリム化を実現しました。コインが飛び出す心配もなく、取り出しやすく便利なんですよ。デイリーユースはもちろん、ビジネスシーンでも活躍すること間違いなしです。カラーも、ベージュ、ワイン、ダークグレーの3色をご用意しております。お好みのカラーを、ご購入前にコメントでお知らせください。クロコダイルレザーの魅力は、その高級感と耐久性にあります。ワニ革は自然な風合いと個性的な模様が特徴で、所有するだけで特別な気分を味わえます。また、丈夫な素材なので長くご愛用いただけますし、経年変化も楽しめるでしょう。★サイズ★W200mm✕H100mm✕D18mmクロコダイルワニ革本革牛革レザー財布長財布L字薄いウォレットおしゃれかわいい上品タイハンドメイド金運開運ボタン小銭入れ