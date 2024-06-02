グレゴリー　ショルダーバッグ

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商品詳細
グレゴリー 現行モデル使用頻度は10回程度。サイズ39x22.5cm■説明タウンユースからアウトドアまで多様に使えるシンプルなショルダーバッグです。ミニマリストだと、1,2泊の旅行はこのカバンでいけるとおもいます。•ジッパー開閉のメインコンパートメント•ジッパー付きフロントポケット•内側にジッパー付き小型セキュリティーポケット•スナップ付き背面ポケット•長さ調節が可能なショルダーストラップ
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