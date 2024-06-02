90s ビンテージ バーバリー ミニショルダーバッグ 玉虫 ノバチェック ポーチ

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即購入OK、フォロー割あり、詳しくはプロフのご確認をお願いします#poppoリスト【状態】USED良好品【サイズ】19x15xマチ5【仕様】斜めかけ、肩かけショルダーバッグ対応2WAY、ショルダーポーチ、ミニバッグ、ポケット無し【素材】ナイロンx本革牛革レザー【カラー】玉虫、画像参照、素人採寸で誤差ありますこちらBurberryバーバリーミニショルダーバッグ90年代ヴィンテージモデルです。♦️外側→→角擦れほぼ無し、薄汚れ点在、全体的に綺麗♦️内側→→小擦れ少々、全体的に綺麗♦️ハンドル、ストラップ、金具→→擦れ、小傷、✳️画像の様な状態でレザーストラップに年代的な時代付き、使用感ありますが90Sヴィンテージモデルの割には全体的に使用感自体はさほど多くない良い状態です。内側を含め素材劣化は無く特に支障あるような汚れやダメージはありませんので今後も問題なく普通に活用して頂けます。✳️かなり前に家人がデパートで購入したBurberrysタグ時代のオールドバーバリーモデル、ビンテージバーバリー小さくてもしっかり高級感と存在感ある大人可愛いミニショルダーバッグノバチェックの中でも人気の高いメガチェック、玉虫カラーがレトロ感を醸し出してますストラップ、Burberrysレザータグと内側はサフィアーノレザー、本革仕上げですポーチ、ポシェット、ミニバッグ、サコッシュのお好きな方にもオススメです小物、バッグ、スニーカー、靴、ブランドバッグ、ヴィンテージバッグ、90s90年代をはじめ、メンズからレディースまでジャンル問わず揃えてます古着、used中心になりますので完璧を求める方、神経質な方の購入はご遠慮下さい。（80s80年代90s90年代の商品も多い為）バーバリーショルダーバッグバーバリーバッグburberryショルダーバッグ肩掛けショルダーバッグ肩かけショルダーバッグ肩がけ斜めかけ斜め掛け斜めがけハンドバッグショルダーハンドバッグトートバッグショルダートートバッグセカンドクラッチポーチショルダーポーチポシェットショルダーポシェットコスメポーチ化粧ポーチ美品