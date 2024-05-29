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JEANASIS ブラウス
商品番号 D73217026793
商品名

JEANASIS ブラウス
ブランド名 ジーナシス
特別価格 税込 1,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏JEANASISのブラウスです。2.3回ほどしか着用していないため綺麗な状態です。リボンでウエストを絞る形です。即購入可能です。仕事の関係で即発送いたしかねます。ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。#JEANASIS#ジーナシス#ブラウス#オフィスカジュアル
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