JEANASIS ブラウス



長袖ブラウス



長袖ブラウス



ボウタイブラウス FREE



JEANASIS（ジーナシス）の「ドビーダブルBIGカラーブラウス/932708 ...



JEANASIS（ジーナシス）の「コットンピンタックギャザーブラウス ...



JEANASIS（ジーナシス）の「ソデボリュームコードブラウス/958378 ...



JEANASIS バックオープンブラウス | フリマアプリ ラクマ



2WAYオフショルガラブラウス FREE



長袖ブラウス



JEANASIS（ジーナシス）の「プリーツカフタンブラウス/933460（シャツ ...



長袖シャツ



JEANASIS（ジーナシス）の「レースブラウス/836179（シャツ/ブラウス ...



JEANASIS - ジーナシス レーススキッパーブラウスの通販 by Uno's ...



セール/ブランド古着】長袖ブラウス（シャツ/ブラウス）｜JEANASIS ...



JEANASIS - ジーナシス オープン ショルダー レース ブラウス 綺麗 ...

カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏JEANASISのブラウスです。2.3回ほどしか着用していないため綺麗な状態です。リボンでウエストを絞る形です。即購入可能です。仕事の関係で即発送いたしかねます。ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。#JEANASIS#ジーナシス#ブラウス#オフィスカジュアル