JEANASIS ブラウス

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商品詳細
カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏JEANASISのブラウスです。2.3回ほどしか着用していないため綺麗な状態です。リボンでウエストを絞る形です。即購入可能です。仕事の関係で即発送いたしかねます。ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。#JEANASIS#ジーナシス#ブラウス#オフィスカジュアル
http://narcologia.ru/goods/ambassador805406.html
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