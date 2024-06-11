タイダイ ブリーチTシャツ 量産型 地雷系 ゴスロリ パンク

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ご覧いただきありがとうございます。【サイズ】2XL（日本サイズL）着丈66cm肩幅48cm袖丈21cmバスト50cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。韓国原宿パンクロック地雷系病みかわファッションSPINNSWEGOエヴァ48フォーエイトがお好きな方にもオススメです⭐︎ 厚底やブーツスカルやバタフライなどの指輪やネックレスチョーカーなどを合わせて原宿系で着こなしたりカーゴパンツなどのゆったりめのボトムスと合わせてストリート系も⭐︎レギンススキニーなどにももちろん合わせやすいですしレザースカートショートパンツハーフパンツなどもバッチリ合います◎海外製品のため、日本製に比べて縫製が劣る商品やたたみジワ、ほつれ、小さな汚れ等がある場合がございますがご理解のほどお願いいたします。