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✿.*・COACH/ブラウン/レザー/2way/トート/ショルダー♬.*゜
商品番号 Q14422082242
商品名

✿.*・COACH/ブラウン/レザー/2way/トート/ショルダー♬.*゜
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

‪✿COACH(コーチ)のショルダーバッグトートキレイめデザイン♬*°お出かけにどうぞ♪★カラー...ブラウン系柄・デザイン・素材...シンプル、レザー大きさ…縦(約30-33cm)、横(約31-40cm)、マチ(約10cm)(素人採寸になります。）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✱正面です。(写真1)✱裏側です。チャックポケット1。（写真2）✱上からの写真です。チャックポケット1。ポケット2あり。(写真3)✱底面部分です。（写真4）✱持ち手部分です。(写真5)※状態使用感小擦れ小汚れコバ割れ。.。:+*゜゜゜*+:。.。:+*゜゜゜*+:。.。.。:+*゜゜゜*+。*★しっかりと画像を見たうえでのご購入をお願いいたします。。*★※中古品ですので、多少のキズや汚れ等を含む使用感はございます。新品同様等、完璧な品をお求めいただく場合は申し訳ありませんがご遠慮ください。※掲載画像はディスプレイ画面等の関係上、実際の商品と色、質感等が若干異なる場合があります。※また、色味の違い等による返品もお受け致しかねます。気になる方はお気軽にお問い合わせ下さいませ(*^^*)T-1001430-25
http://narcologia.ru/goods/conception120757.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless347759.html
http://narcologia.ru/goods/organization635762.html
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