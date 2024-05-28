molder ショルダーバッグ　新品★美品★モルダー

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商品詳細
molderカラー···キャメル新品未使用 写真記載の袋に入れて保管しておりました。もう手に入らない商品かと思います。ご使用していただける方にお譲りいたします。中は側面にジッパーポケット1つあり、紐にはビニール着いたままです。サイズは下記になります。縦14.5cm横19.5cm幅6cmご検討宜しくお願い致します。
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