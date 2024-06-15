Pt950✨ロシアンダイヤ080ct✨キラキラペンダントヘッド✨QVC商品✨

◇ご覧頂きありがとうございます♪◇Pt950 プラチナ950 ✨ダイヤ0.80ct✨ ✨ロシアンダイヤ✨ ✨キラキラペンダントヘッド✨ ※QVCカード付き※ ※ロシア産地保証カード付き※◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆サイズ縦横約 14.1㎜×12.0㎜～8.4㎜プレート通過可能ミリ数 4.4㎜刻印 Pt950 0.80重さ 2.5g◇大手通販QVC ジャパン ジュエリーロシア産地保証書カード付き✨キラキラとても輝きが良く綺麗なお石です素敵な素敵なペンダントヘッドです(^o^) ※商品は購入から試着程度です購入し保管しておりましたセカンド♻️ジュエリー(中古品)となりますご理解ご確認ご了承頂きましてお求めいただけますと幸いです！✨ダイヤに付きましては天然です多少の傷やインクルージュがある事もご理解お願いいたします。※商品に付きましてはprice価格で出品していますので破格のお値引きはお断りさせていただきますお願いいたします♪◇店頭、他のサイトにて販売も行っております！気を付けておりますが売り切れや突然取り消しする場合がございますご了承よろしくお願いいたしますm(__)m◇発送は宅配便を予定いたしております丁寧に発送させていただきますよろしくお願いいたしますm(__)m#Pt950#プラチナ950#Pt950リング#プラチナ950ダイヤリング#ロシアンダイヤペンダントヘッド#ダイヤ#ロシアンダイヤ#Pt950ペンダントヘッド#ペンダントトップ#ダイヤ綺麗リング#綺麗ペンダントヘッド#シモガネーゼ#シモガネーゼペンダントトップ#シモガネーゼダイヤ#ペンダントヘッド#レディース#レディースペンダントヘッド#レディースジュエリー#QVC#QVCジュエリー材質...プラチナ装飾...ダイヤモンドモチーフデザイン...その他



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