LOEWE　ロエベ　バングル

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商品詳細
ネイビーがベースです。重いので手放す事に致しました。自宅保管でしたので、お箱等少し傷などあるかと思いますが、ご了承くださいませ。内側径6.5cm幅5mm
http://narcologia.ru/goods/insignificant436182.html
http://narcologia.ru/goods/update866695.html
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