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【値下げ】PotioR ポティオール CORINNE MINI 黒
商品番号 S44065585829
商品名

【値下げ】PotioR ポティオール CORINNE MINI 黒
ブランド名 ポティオール
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マークバイマークジェイコブスハンドバッグとPotioRポティオールの2点セットCORINNEMINI【色】黒ほぼ使用しないまま自宅保管してありました。美品ですがあくまでも中古品になりますので細かいことが気になるか方はご遠慮ください。素材...牛革(本革)
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