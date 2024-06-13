【値下げ】PotioR ポティオール CORINNE MINI 黒

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商品詳細
マークバイマークジェイコブスハンドバッグとPotioRポティオールの2点セットCORINNEMINI【色】黒ほぼ使用しないまま自宅保管してありました。美品ですがあくまでも中古品になりますので細かいことが気になるか方はご遠慮ください。素材...牛革(本革)
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