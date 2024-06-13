マイケルコース　コンパクト三つ折り財布　35H9GTVZ5B デニム

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商品詳細
★購入の前にコメントと、プロフの確認をお願いいたします。コメント後にお返事をいただけない方が多くいらっしゃいます。ブロックの対象とさせていただきますことをご了承ください。素材:コーテッドキャンバス開け口の仕様：スナップボタンタイプ外側：小銭入れ×1(ジップタイプ)内側：札入れ×1・カード入れ◆サイズ縦:約8cm・横:約10cm・厚み:約3.5cmDENIM（デニムのような水色財布形/開け口···三つ折りカラー···ブルー
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