◇RIMOWA/リモワ サルサ 35L【機内持込可】◇メンテ・クリーニング済

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＜スペック・コンディション＞◆ブランド：ROMOWA/リモワ＝ドイツの老舗ハイブランド◆状態：ボディ全面リフレッシュクリーニング済みで受取後すぐにご使用いただけます◆外面：リフレッシュクリーニング済み 細かいすり傷など、多少の使用感ありますが、全体的に綺麗です◆内面：簡易クリーニング、アルコール消毒み 使用感少なめです 写真で確認をお願いします◆容量：35L 1-3泊◆サイズ(約/cm)：H55×W40×D20◆機内持込○ 可能（航空会社による） 不可◆テレスコープハンドル：状態良◆ホイール：状態良◆ロック：ナンバーロック◆付属品：ロック設定手順書◆状態： S未使用 A最良品○ B良品 C中程度 D難あり Jジャンク◆シリーズ：○ SALSAサルサ SALSADELUXサルサデラックス SALSAAIRサルサエアー TOPASトパーズ TopasStealthステルス Titaniumチタニウム SilverIntegralシルバーインテグラル◆バージョン： Jumbotrolleyジャンボトローリー○ Cabintrolleyキャビントローリー Businesstrolleyビジネストローリー◆コラボ：○ None Lufthansaルフトハンザ Porscheポルシェ UnitedArrowsユナイテッド・アローズ◆素材： アルミ（ジュラルミン）○ ポリカーボネート◆カラー： シルバー ブラック チョコレートブラウン○ レッド インカゴールド グレー プロセコ パールローズピンク ミッドナイトブルー ブラウン ホワイト ネイビー◆その他：RIMOWAは世界有数のハイブランドです夏休み冬休み春休みお盆GWゴールデンウイーク正月などの長期休暇、国内、海外旅行や出張に出品は写真にある本体のみです詳細は写真にてご判断ください 当方の気付かない部分の不備等の対応は致しかねますチェックを行い詳細写真の掲載、記入を心がけております 万が一偽物であった場合は全額返金いたしますY0382166620