MICHAEL KORS マイケルコース レザー トートバッグ MKシグネチャー

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商品詳細
MICHAELKORSマイケルコースレザートートバッグMKシグネチャーポーチ付きらくらくA4も入ります。お荷物の多い方には、特にご検討いただきたいです。特に目立つキズや汚れなどはありませんが、あくまでも、中古品であり、自宅保管であることをご理解ください。●特徴カラー...ブラウン柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...本革バッグサイズ...A4サイズ収納可●サイズ(平おき)※素人採寸です。横幅約45センチ高さ約29センチマチ約16センチコメントなし即購入OKです！！ペット、喫煙者はおりません。香水の使用もありません。#MICHAELKORS#マイケルコース#MICHAELKORSハンドバッグ#マイケルコースハンドバッグ#MICHAELKORSショルダーバッグ#マイケルコースショルダーバッグ#MICHAELKORSトートバッグ#マイケルコーストートバッグ
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