ANTEPRIMA ワイヤーバッグ トートバッグ

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ANTEPRIMAワイヤーバッグトートバッグ・状態【B】一部ワイヤー飛び出しあり持ち手にベタつきはありませんが本体に若干ベタつきあり・カラーブラウン、ゴールド・サイズ(cm)全長:42縦:26横:25縦、横は持ち手は含んでいない寸法です。持ち手は肩掛け出来るサイズ感です。・付属品無し〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜【S】新品未使用品【A】状態の良い美USEDの商品【B】古着特有の若干の使用感はあるが、目立つ汚れ、ダメージのない状態の良いUSED【C】使用感があり部分的に目立った汚れ、ダメージ有り【D】全体的に目立った使用感や汚れ、ダメージ有り〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜・購入元古物市場オークション日本流通自主管理協会加盟店（AACD）商品は全てAACD加盟店からの購入、有名ブランド製品専門買取店にて鑑定済みです。