ザファースト ヒョウ柄 スカート ソフトハイウエスト レオパレード ...

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色 ベージュベース✖️黒✖️紫ブルー生地 画像4ページ裏地付きサイズ ９号着丈ウエスト 約38㎝着丈 約43㎝デザインは少しだけハイウエストになります。ボックスギャザースカート気に入って即買いしましたが、新品未使用です。タグは外してしまいました。インポートらしい素敵なデザイン、模様です。出品はスカートのみになります。匿名希望の為、サイズ違いイメージ違いなどの返品はお断り致します。ご了承くださいませ。