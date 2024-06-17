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ザファースト ヒョウ柄 スカート ソフトハイウエスト　レオパレード
商品番号 T44385220453
商品名

ザファースト ヒョウ柄 スカート ソフトハイウエスト　レオパレード
ブランド名 ザファースト
特別価格 税込 6,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色　ベージュベース✖️黒✖️紫ブルー生地　画像4ページ裏地付きサイズ　９号着丈ウエスト　約38㎝着丈　約43㎝デザインは少しだけハイウエストになります。ボックスギャザースカート気に入って即買いしましたが、新品未使用です。タグは外してしまいました。インポートらしい素敵なデザイン、模様です。出品はスカートのみになります。匿名希望の為、サイズ違いイメージ違いなどの返品はお断り致します。ご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/procurement169533.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric692945.html
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