チリsr　チリsar

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レイジングサーフ収録チリsr☓1チリsar☓1主観ですが目立った傷などはなく、裏面白かけもないです。ただ、トラブル防止の為、プレイ用として神経質な方はご購入は控えてください。また返金、返品は受け付けませんのでご了承下さい。発送は丁寧に致します。