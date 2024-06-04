【10579】COACH コーチ トートバッグ イーディー パープル 紫

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※必ず最後まで全てお読み頂きご理解の上、ご購入をお願いします。・値下げ交渉はお受けしておりません。・必ず購入前に「購入希望」とコメントをお入れ頂き、当方からの返信（承諾）後にご購入下さい。・11/3（祝/金）～11/5（日）は商品の発送ができません。------------------------------------------------------------ブランド：コーチ COACH商品名：トートバッグショルダーバッグ型番：57125色：パープル紫素材：レザー皮革サイズ：幅約33.5cm×高さ約27cm×奥行約12cm ※実測値になりますので、多少の誤差はご容赦下さいませ重さ：約850g※実測値になりますので、多少の誤差はご容赦下さいませ仕様：ファスナー、マグネットボタンポケット：内部/フリーポケット×2、ファスナーポケット×1付属品：‐状態：数回のみ使用で、目視で確認する限り目立った傷や汚れは無く、【Ｂ目立った傷や汚れなし】です。ただし、角に極小のスレがあります。(画像8枚目参照)詳細な状態は各画像にてご判断下さいＳ…新品未開封Ａ…未使用に近い新品同様Ｂ…目立った傷や汚れなしＣ…やや傷や汚れありＤ…傷や汚れありＥ…全体的に状態が悪い#ハンドバッグ#手持ち#肩掛け#バック#ショルダー宅急便80サイズ------------------------------------------------------------・19時から翌朝8時まではメルカリを見られない可能性が高いため、質問や「購入希望」コメントに対するご返信、購入後のご連絡ができない場合があります。・画像に写っている物が全てですので、付属品等画像にてご判断下さい。・細かい傷や汚れ等の見落としがある場合がございます。画像をよくご確認頂きご購入の際は慎重にお願いします。・最も安い方法で発送します。追跡・補償あり等ご希望の発送方法があればコメントにてお知らせ下さい。・必ず購入前に「購入希望」とコメントをお入れ頂き、当方からの返信（承諾）後にご購入下さい。・発送後の配送状況、商品の紛失・破損については運送会社にご相談下さい。