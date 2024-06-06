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キプリングショルダーバッグ
商品番号 B84730319797
商品名

キプリングショルダーバッグ
ブランド名 キプリング
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2～3回以内の使用なので非常にキレイです。別のものを買ったので、出品させていただきました。柄がアクセントになり、なかなか同じような物は少ないと思います。
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