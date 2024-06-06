【匿名配送】 エルベシャプリエ (舟型トートM)707C ノワール×モカ



くらべてみました ～ノワール編～ くらべてみました ～ノワール編～



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ご覧いただきありがとうございます。シンプルかつカジュアルなエルベシャプリエの船形トートバッグです。コーデュラナイロン素材なので軽くて雨や汚れにも強く、丈夫なのが嬉しいポイント♪開閉はスナップボタン式、長財布収納可能、マチもたっぷりあるので荷物が多い方も安心！普段使いから通勤・通学、サブバッグとしても便利。HerveChapelierエルベシャプリエ707CトートバッグMサイズ ノワール×モカ海外正規取り扱い店舗様から購入しております。新品未使用品ノワール×モカ横39cm×縦22cm×マチ19cm平置き(素人採寸:cm)カード・透明の包装袋・タグがお付いたします。当方タバコ×ペット×商品の取扱いに関しては、衛生管理に十分に配慮し、丁寧に梱包して発送します。出品内容をご確認の上、ご購入をお願い致します。質問無ければ、即購入もOKです。よろしくお願い致します。※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。※細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えください。