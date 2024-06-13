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マイケルコース バック
商品番号 F78275789020
商品名

マイケルコース バック
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー··濃いめのピンク使用回数は多いですが、目立った汚れや傷はありません。形のヨレも肩紐のヨレも癖もありません。そこの金属部分に若干の傷がある程度です。(画像参照)ショッパーなしです送料はご購入者様のご負担でお願いします。
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