マイケルコース バック

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商品詳細
カラー··濃いめのピンク使用回数は多いですが、目立った汚れや傷はありません。形のヨレも肩紐のヨレも癖もありません。そこの金属部分に若干の傷がある程度です。(画像参照)ショッパーなしです送料はご購入者様のご負担でお願いします。
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