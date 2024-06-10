

マックスマーラ 2WAYバッグ レザー ゴールドプレートロゴ ブラウン



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#★★バッグ一覧はこちら#★★ハンドバッグ一覧はこちら#★★ショルダーバッグ一覧はこちら【ブランド】 MAXMARAマックスマーラ【アイテム詳細、情報、仕様、状態】ブラウンのレザーにロゴプレートが映える、マックスマーラの2WAYショルダーバッグです。ショルダーストラップは着脱可能です。ハンドバッグとしても使用可能で、多彩なシーンで活躍します。ゴールドプレートのブランドロゴ入りで、ブランドのアイデンティティとしてもお使いいただけます。マックスマーラならではの高品質なレザー素材を使用しておりますので長くお使いいただけます。内側にはジップファスナーポケット×1ポケット×1があり、使いやすさ抜群です。 状態は角のパイピング部分などレザー表面に薄い擦れがありますが致命的なものではございませんので問題なくご愛用できます。 その他に目立ったダメージはございません。※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。【付属品】保存袋【計測サイズ】持ち手の長さ：46cm ヨコ：最大幅40cm底30cm タテ：24cm マチ：14cm ショルダーの長さ：97cm※多少の誤差はご遠慮ください【購入先】某大手リサイクルショップで購入した確実正規品になります●発送匿名発送となっておりますので安心してご購入ください。発送前に検品しておりますが、使用に伴う細かな傷、ヨゴレ、記載に無い細かなキズ、汚れが見受けられる場合がございます。●梱包質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋などで発送させて頂くことをご理解ください。●フォロー割あり当アカウントをフォロー後にコメント欄にてお知らせ頂ければ金額に合わせて割引させて頂きます。（基本2000円未満の商品は対象外となる場合があります）詳しくはプロフィールをご参照ください。その他ご質問や値引きのご相談などお気軽にコメントください。こちらのアイテム以外にも多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。管理番号 YB 230505 6800