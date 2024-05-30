極美品 アニエスベーボヤージュ ハンドバッグ ショルダーバッグ 緑

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数多くの商品の中からご覧頂きありがとうございます(o^^o)○アイテムagnesb.VOYAGEワンショルダー 本革 アニエスベーのレザーショルダーバッグですブランドロゴもついており、差し色にもなりとても素敵なバッグです♪小物、財布等なども入るのでシーンを問わず様々な場面でご利用頂けるかと思います◎○サイズタテ22cmヨコ35cmマチ12cmショルダー38cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少使用感はございますが目立った汚れやダメージ等はなくまだまだお使いただける綺麗なお品です。あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。○カラーグリーン 緑○素材レザー大手リサイクルショップにて鑑定済の正規品です。安心してお買い求め下さいませ。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認よろしくお願いします他にも多数出品していますので、ご覧いただけたら嬉しいです☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆#つきのかばん⭐︎財布⭐︎小物管理番号 09923