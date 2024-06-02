完売品】 紙タグ付き 希少 エルメス ツイリー 2023aw 千と一のうさぎ ...

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ご覧いただきありがとうございます。気になることがあれば、コメント欄より質問してください。即購入OKです。購入先は、古物市場です。エルメスの2023aw、新作のツイリーです。日本人アーティスト河原シンスケさんが手掛けた、千と一のうさぎです。こちらのお色味は、【ゴールドボタン(オレンジ）/パルム/ベージュ】の色合いで、大人気で完売品になったお品物です。お探しの方ぜひどうぞ！◎商品内容◎HERMESエルメスツイリー千と一のうさぎ動物和風柄兎ウサギ◎カラー◎ゴールドボタン(オレンジ)/パルム/ベージュ◎サイズ◎長さ約86㎝幅約5㎝※多少の誤差があります。◎状態◎紙タグ付きで、新品未使用品になります。多少の折りたたみジワがありますが、目立った汚れなどはありません。※自宅保管の為、他にも細かなシミや糸つりなどがあるかもしれません。神経質な方のご購入はお控え下さい。◎付属品◎なし※ツイリーの箱とショップカード(写真1枚目の物)をご希望の方は+800円でお付けしますので、購入前にコメント下さい。