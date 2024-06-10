完売色 エイミーイストワール フリルスリーブシアーワンピース ベージュ

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大人気完売色即発送コメント不要洗濯タグ、ブランドタグ、サイズ表記などのタグ類なし⚠説明文を無視する方は対応しません。【状態】新品未使用【定価】20,878円(税込)【サイズ】F【F】着丈130cm｜肩幅34cm｜ウエスト62cm【商品詳細】程よい透け感が夏らしいボリュームたっぷりのフリルスリーブがeimyらしいシアーワンピース。シャツ襟デザインが甘さを抑えた、大人フェミニンなデザインです。程良い透け感があり、ナチュラルな風合いの素材はとても軽く、ふわりとエアリーなシルエットを作り出します。ウエストはゴム仕様なのできゅっとウエストマークしつつも窮屈感のない着心地です。アンダードレス付きなので、透けの心配なくご着用頂けます。【詳細情報】厚み：□薄手 ■普通 □厚手透け感：□なし ■あり伸縮性：□なし ■あり裏地：□なし ■あり【F】着丈130cm｜肩幅34cm｜ウエスト62cm【素材】表地：再生繊維(セルロース)74%ポリエステル26%、別布：インナーキャミソールポリエステル100%【注意事項】⚠値下不可⚠新品正規品ですが、洗濯タグ、ブランドタグ、サイズ表記などのタグ類一切ございません。⚠説明文と画像を無視する方はご購入をお控えください。⚠購入意思のないコメントお控えください。格安出品のため、ご理解ください。自宅保管品のため、神経質の方はご購入をお控えください。出品中のお洋服はこちらに↓♡#minami_outleteimyistoireエイミーイストワールエミリアヴィズセットアップロングワンピース春夏