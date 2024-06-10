Riletto リレット ★牛革 ショルダーバッグ　4WAY ブラック

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Rilettoリレット牛革ショルダーバッグ 4WAYブラック ★美品 半分で折りたたんだり、広げて大きく使ったり、ショルダーで斜め掛けしたり、色んな使い方ができる便利なバッグ中はファスナーが二段階でついているめずらしいタイプ柔らかい上質な革で、体にも馴染みやすい定価 15000円＋税素材 牛革色 ブラック サイズ タテ30cmxヨコ40cmxマチ10cmショルダーの全長115cm長さ調節と取り外し可能です。バッグサイズ···A4サイズ収納可■1～2回短時間使用しただけなので、状態は良いです。ユーズド・自宅保管品のため、写真で状態を確認ください。自宅保管品についてご理解ご了承頂ける方よろしくお願いします。