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Riletto リレット ★牛革 ショルダーバッグ　4WAY ブラック
商品番号 M54225374319
商品名

Riletto リレット ★牛革 ショルダーバッグ　4WAY ブラック
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Rilettoリレット牛革ショルダーバッグ　4WAYブラック　★美品　半分で折りたたんだり、広げて大きく使ったり、ショルダーで斜め掛けしたり、色んな使い方ができる便利なバッグ中はファスナーが二段階でついているめずらしいタイプ柔らかい上質な革で、体にも馴染みやすい定価　15000円＋税素材　牛革色　ブラック　サイズ　タテ30cmxヨコ40cmxマチ10cmショルダーの全長115cm長さ調節と取り外し可能です。バッグサイズ···A4サイズ収納可■1～2回短時間使用しただけなので、状態は良いです。ユーズド・自宅保管品のため、写真で状態を確認ください。自宅保管品についてご理解ご了承頂ける方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei3771.html
http://narcologia.ru/goods/procurement465133.html
http://narcologia.ru/goods/unusable415374.html
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