MARNI マルニマーケット スリーディーバッグ　オレンジブルー　レア

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商品詳細
【未使用品】MARNIMARKETマルニマーケットCUBEWOVENスリーディーバッグ⚫︎カラー:オレンジブルー⚫︎サイズ：約W31×H21×D15cm正規店で購入した正規品です。大人気のオレンジブルーのカラーです＾＾現在市場にほとんど出回っていません。未使用のため保存袋に入れて保管しておりました。もともとハンドメイドの製品のため個体差あります。歪みなどはありませんが、完璧をお求めになる方は購入をお控えください。タグは外してお送りいたします。コントラストカラーの透明ロールハンドルキューブデザインのウォーブンショッピングバッグブラックレザーのブランドネーム入りMARNIMARKETでは、2015年よりコロンビアのアーティザンコミュニティとのコラボレーションを展開オレンジキューブウォーブン素材製MARNIbasketbagバスケットバッグバスケットピクニックバッグピクニックバッグ ストライプバッグ ストライプトート スクランブルバッグ ティラバッグ 阪急うめだ本店 阪急百貨店#マルニマーケット #marni#MARNIMARKETUNIQLOマルニコラボ
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