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MARNI マルニマーケット スリーディーバッグ　オレンジブルー　レア
商品番号 B80953308755
商品名

MARNI マルニマーケット スリーディーバッグ　オレンジブルー　レア
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【未使用品】MARNIMARKETマルニマーケットCUBEWOVENスリーディーバッグ⚫︎カラー:オレンジブルー⚫︎サイズ：約W31×H21×D15cm正規店で購入した正規品です。大人気のオレンジブルーのカラーです＾＾現在市場にほとんど出回っていません。未使用のため保存袋に入れて保管しておりました。もともとハンドメイドの製品のため個体差あります。歪みなどはありませんが、完璧をお求めになる方は購入をお控えください。タグは外してお送りいたします。コントラストカラーの透明ロールハンドルキューブデザインのウォーブンショッピングバッグブラックレザーのブランドネーム入りMARNIMARKETでは、2015年よりコロンビアのアーティザンコミュニティとのコラボレーションを展開オレンジキューブウォーブン素材製MARNIbasketbagバスケットバッグバスケットピクニックバッグピクニックバッグ　ストライプバッグ　ストライプトート　スクランブルバッグ　ティラバッグ　阪急うめだ本店　阪急百貨店#マルニマーケット　#marni#MARNIMARKETUNIQLOマルニコラボ
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