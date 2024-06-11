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パナソニックスチーマーナノケアEH-SA0B-N温冷化粧水ミストタイプゴールド調
商品番号 F89537200426
商品名

パナソニックスチーマーナノケアEH-SA0B-N温冷化粧水ミストタイプゴールド調
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 12,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年2月にAmazonで購入しましたが、数回使用して使わなくなったので出品致します。箱の内側の緩衝材を捨ててしまったのでプチプチと紙で補強して発送致します。他付属品は揃っています。
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