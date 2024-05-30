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YA-MAN キャビスパプレステージ for Salon PSM-10SR
商品番号 A18107059393
商品名

YA-MAN キャビスパプレステージ for Salon PSM-10SR
ブランド名 ヤーマン
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▼YA-MANキャビスパforsalon何年か前に新品で購入しました。結局、5、6回お風呂で使用し、そのまま眠っていたので出品いたします。コロナ前に買ったと思うので、お安く出品いたします。市販品より強力なサロン専売品です。※動作確認済み※写真に写っているものが全てです・本体・充電器・置き皿？別のサイトでも出品しているので、突然削除する可能性があります。
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