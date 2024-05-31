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新品未使用　テイン　車高調用バネ　ID65 H225 バネレート8kgf/mm
商品番号 C22275108570
商品名

新品未使用　テイン　車高調用バネ　ID65 H225 バネレート8kgf/mm
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当方の商品をご覧いただきありがとうございます。すべての商品は、手数料を考慮した上で値付けしておりますので、値引きは致しません。ご了承ください。テインの車高調を購入した時についていたバネです。バネだけ、別のメーカー品に交換したため、新品未使用で保管していたものです。ID65長さ：225mmバネレート：8kgf/mm品番：V080-X15だいたい単品で購入すると18000円くらいします。お探しだった方、いかがでしょうか？
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