新品未使用　テイン　車高調用バネ　ID65 H225 バネレート8kgf/mm

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当方の商品をご覧いただきありがとうございます。すべての商品は、手数料を考慮した上で値付けしておりますので、値引きは致しません。ご了承ください。テインの車高調を購入した時についていたバネです。バネだけ、別のメーカー品に交換したため、新品未使用で保管していたものです。ID65長さ：225mmバネレート：8kgf/mm品番：V080-X15だいたい単品で購入すると18000円くらいします。お探しだった方、いかがでしょうか？