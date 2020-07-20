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ジオス　ロードバイク
商品番号 E63610417769
商品名

ジオス　ロードバイク
ブランド名 ジオス
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通勤で使用していましたが定年退職し、乗ることがなくなりましたので出品しました。実際には２年くらい乗りました。タイヤは特に後輪がすり減ってるので、交換が必要です。テールライト、スピードメーター、ドリンクホルダー、鍵などの付属品は写真を見てください。なお、写真のライトは接触不良のため、付属できません。直接受取限定とさせていただきます。購入される場合、コメントをしていただければ譲渡証明書を作成します。
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