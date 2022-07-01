NDロードスター　P5C1 マフラー

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商品詳細
2019年式 使用距離ちょうど10000kmのP5C1マフラーの出品です。2年前社外に変えて、そこから室内保管していましたが使用機会がないので出品します。純正から付いているマフラーハンガーも付けます。比較的全体は綺麗な方だと思います。全体的に水拭きと少し磨いておきました。三重県からの出品です。愛知・岐阜・滋賀・奈良等、近隣の県での直接取引も可能です。その場合はコメントください。
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