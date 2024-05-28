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Yeti Snow net イエティスノーネット5288WD
商品番号 G12619099953
商品名

Yeti Snow net イエティスノーネット5288WD
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···タイヤチェーンホイールカバーのリム径···14〜18インチYetiSnownet5288WDイエティスノーネットタイヤチェーンの新品未使用品となります。検品の為、開封済みです。2019年頃にゴルフ7GTI用に購入しましたが、未使用のまま、車種変更となった為に出品致します。保管は室内の保管棚となります。開封済みですが、状態は良好です。適合サイズは以下となりますが、詳細は公式ホームページでご確認下さい。お値下げなどは常識の範囲内で状況に応じて判断致しますので、金額ご指定でコメント下さい。その他追加写真などのご希望ございましたら、コメント欄にてお願い致します。※送付の際は、箱のままで梱包無しとなりますので、ご了承をお願いいたします。
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