Yeti Snow net イエティスノーネット5288WD

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用品の種類···タイヤチェーンホイールカバーのリム径···14〜18インチYetiSnownet5288WDイエティスノーネットタイヤチェーンの新品未使用品となります。検品の為、開封済みです。2019年頃にゴルフ7GTI用に購入しましたが、未使用のまま、車種変更となった為に出品致します。保管は室内の保管棚となります。開封済みですが、状態は良好です。適合サイズは以下となりますが、詳細は公式ホームページでご確認下さい。お値下げなどは常識の範囲内で状況に応じて判断致しますので、金額ご指定でコメント下さい。その他追加写真などのご希望ございましたら、コメント欄にてお願い致します。※送付の際は、箱のままで梱包無しとなりますので、ご了承をお願いいたします。