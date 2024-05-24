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調整式アッパーアーム　is クラウン
商品番号 U15411545478
商品名

調整式アッパーアーム　is クラウン
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古で購入してから使用していないのでどのくらいキャンバーつくかわかりません。比較としてisアッパーと並べて写真撮りましたので確認してください。
http://narcologia.ru/goods/capitation753908.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney208749.html
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