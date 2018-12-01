ホンダズーマー　サブフレームNCY

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商品詳細
断捨離中なので出品しました。画像にある物が全てになります。気になる点がありましたらコメント下さい。ステップ部分取り付け箇所下り防止の為溶接されてます。プロフィール確認お願いします！
http://narcologia.ru/goods/freshman706856.html
http://narcologia.ru/goods/freshman609156.html
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