香料原木132g 【寸聞多羅 沈香 伽羅 六国 香木】

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油分がよく回っているしっとりとした感じです。決して良い匂いとは言えませんがませんが、コレクションにいかがでしょうか？樹脂等が発生するメカニズムは同じと思いますが、日本で好まれている香りの沈香木では有りませんのでご注意願います。中国や台湾ではお線香の原料として使われているようですので、商品名は香料原木としております。思っていた物と違った、商品説明を読んでいなかったなどいかなる場合でもキャンセル等はお受けしておりませんので、ご了承の上ご購入くださいますようお願い申し上げます。