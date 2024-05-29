アルティメットウェルビーイング N バスアンドシャワーオイル

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★値下げしましたAromatherapyAssociates（アロマセラピーアソシエイツ）アルティメットウェルビーイングNバスアンドシャワーオイル1つだけ試し使いしたので使用しましたが、他9本は未使用です。(上段右から2つ目使用)内容量：9mL×10種類【使用方法】適量を浴槽に入れ、入浴します。また、バスオイルを入れた状態での追い炊き機能のご使用はお控えください。シャワーオイルとして、少量を濡れた身体にのばして軽く洗い流します。大切な方へのギフトとして、またバスアンドシャワーオイルを初めてお使いになる方がお好みの香りを選ぶ為の10種セットです。入浴後もほのかに香りが持続し、肌もなめらかにしっとりします。#AROMATHERAPYASSOCIATES#アロマセラピーアソシエイツ#AromatherapyAssociates