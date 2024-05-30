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ゲラン アクア アレゴリア ペラ グラニータ(オーデトワレ)
商品番号 E80508875108
商品名

ゲラン アクア アレゴリア ペラ グラニータ(オーデトワレ)
ブランド名 ゲラン
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品状態　購入時期：2022.6　残量：99%定価14,500円値下げ可️⭕️2、3回しか使用していません。洋梨の甘いみずみずしさと金木犀の華やかな香りが唯一無二でとても素敵です✨商品説明美しい自然の素晴らしさを賛美する、色鮮やかで、どこまでもフレッシュな心躍る香りのコレクション\u003cアクアアレゴリア\u003e。自然の美しさや魅惑的な天然素材にインスパイアされた香りは、最大95%*の天然由来成分を配合し、ビーツ由来のオーガニックアルコールを使用したフレグランス。ほろ苦いベルガモットに、みずみずしいグレープフルーツやレモンが加わったフレッシュな香り。グリーンでジューシーな洋ナシの香りが生き生きとした印象を添えます。アプリコットのようになめらかなキンモクセイの香りが柔らかな余韻を残す香り。*アクアアレゴリアペラグラニータ:自然由来指数92%(水15%を含む)ISO16128準拠#ゲランアクアアレゴリアペラグラニータ#ゲラン洋ナシオスマンサスキンモクセイ
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