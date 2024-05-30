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ディプティック キャンドル フィギエ/イチジクの木 190g 新品
商品番号 L74048143616
商品名

ディプティック キャンドル フィギエ/イチジクの木 190g 新品
ブランド名 スニープディップ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

重量···190g■商品状態　購入時期：2022年12月　残量：100％新品未使用品、袋有り、箱無し写真の通り一度も使わず綺麗に保管していました。キャンドルを使う機会が無かったので出品致します。FIGUIER/イチジクの木日の光をふんだんに浴びたイチジクの木の香りです。イチジクの葉のグリーンノートとウッディーノートがこのキャンドルの個性を作り上げています。フィロシコスがこの香りにあたる香水オードトワレです。#diptyqueキャンドルフィギエ#diptyque種類···お香・インセンスタイプ···円錐、コーン型
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